Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin 1 Ekim 2021'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı görüşmeye ilişkin ayrıca, "Bakan Akar ve Bakan Austin, daha yakın işbirliği ve koordinasyon ile iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurguladığını belirtti.

(Musa Erdoğan/İHA)

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