Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü - Haberler
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Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin 1 Ekim 2021'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı görüşmeye ilişkin ayrıca, "Bakan Akar ve Bakan Austin, daha yakın işbirliği ve koordinasyon ile iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurguladığını belirtti.

(Musa Erdoğan/İHA)

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Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü

Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü

 Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü.

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