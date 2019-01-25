Bakan Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de yer aldığı görüşmede Münbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı. Bakan Akar, görüşmede uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerin korunması konusundaki kararlılığı bildirerek, Türkiye'nin ABD'nin terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması ve Münbiç Yol Haritası'nın süratle tamamlanması yönündeki haklı beklentisini, Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan duyarlılığı ve iki ülkenin birlikte çalışarak sorunları çözebileceği yönündeki düşünceleri aktardı. - ANKARA

Kaynak: İHA