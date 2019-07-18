Bakan Akar, ABD'nin F-35 kararını değerlendirdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin F-35 programına yönelik kararıyla ilgili, "F-35 programından çıkarılmamız NATO'nun özellikle güney kanadındaki gücünü de olumsuz etkileyecektir" dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırındaki birliklerde yaptığı incelemelerin ardından gündeme dair açıklamalar yaptı. ABD'nin F-35 programına ilişkin kararıyla ilgili Akar, "F-35 projesinin önemli bir ortağı olan ve bütün yükümlülüklerini yerine getiren Türkiye'nin tek taraflı ve adil olmayan bir karar ile proje ve iş paylarından çıkarılmaya çalışılmasının meşru bir gerekçeye dayanmadığı açıktır" dedi. Bakan Akar, "F-35 programından çıkarılmamız NATO'nun özellikle güney kanadındaki gücünü de olumsuz etkileyecektir. ABD'nin mevcut yaklaşımından vazgeçmesini ve ilişkilerimize zarar verebilecek adımlardan kaçınmasını beklemek stratejik ortak olarak en doğal hakkımızdır" ifadelerini kullandı. İdlib'deki gelişmeler hakkında da değerlendirme yapan Bakan Akar,"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde (İGAB) kontrol alanlarını genişletmeye yönelik olarak Rejim tarafından yapılan saldırılar ve atışlar ile bölgedeki gerginlik artmakta, huzur ve istikrar telafisi zor bir şekilde bozulmaktadır. Rejimin bu saldırı ve atışları nedeniyle 400 bine yakın masum insan yerlerinden edilmiş ve evlerini terk ederek, İdlib kuzeyine göç etmek zorunda bırakılmıştır" dedi. Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya Federasyonu'ndan 17 Eylül Soçi Mutabakatı'na uygun olarak İdlib'e askeri operasyon, atış ve saldırıların önlenmesi için gerekli tüm tedbirleri almasını, Rejimin İGAB güneyinde başlattığı ilerlemenin durdurulmasını ve geri çekilmelerinin sağlanmasını bekliyoruz." Terörle mücadele konusunda da açıklama yapan Akar, "Erbil'deki alçak saldırıyı müteakip Kandil bölgesine yapılan son dönemdeki en geniş çaplı hava harekatıyla terör örgütüne ağır bir darbe indirilmiştir. Teröristlere ait silah mevzii, barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan çok sayıda hedefin imha edildiği bu harekatta büyük oranda yerli ve milli mühimmat ile İHA'larımız kullanılmıştır" dedi. Bakan Akar, terörle mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

Kaynak: İHA