Bakan Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'ı kabul etti - Haberler
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Bakan Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'ı kabul etti

Bakan Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'ı kabul etti
AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, veda ziyaretinde bulunan ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ı kabul etti.

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, veda ziyaretinde bulunan ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ı kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Akar'ın, veda ziyaretinde bulunan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştüğü belirtildi.

Bakan Akar, Büyükelçi Satterfield'a yeni görevinde başarılar diledi.

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AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri

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