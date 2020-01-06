Bakan Akar, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü
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Bakan Akar, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

06.01.2020 21:12 | Son Güncelleme: 06.01.2020 21:12
Bakan Akar, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı , ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ile Esper görüşmesinde, Irak'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgede iki ülkeyi ilgilendiren güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA
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