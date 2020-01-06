Bakan Akar, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
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Bakan Akar, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

06.01.2020 21:17 | Son Güncelleme: 06.01.2020 21:17
Bakan Akar, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı , ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Irak'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgede iki ülkeyi ilgilendiren güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi.

Haber:  Fatih POYRAZ/ANKARA,


Kaynak: DHA
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