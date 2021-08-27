Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
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Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Afganistan'da gelinen son durumun ele alındığı görüşmede her iki taraf tahliyelerdeki iş birliği konusundaki memnuniyeti dile getirdi. Bakan Akar ayrıca, Afganistan'daki saldırılarda hayatını kaybeden ABD askerleri için Bakan Austin'e taziyelerini iletti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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