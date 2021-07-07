Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştüMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüştü.

Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüştü. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Olumlu ve yapıcı geçen görüşmede, Afganistan'daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının güvenli bir şekilde işletilmesine yönelik iki ülke teknik heyetleri arasında yapılan toplantılarda gelinen son durum ele alındı. Görüşmeye yarın devam edilmesine karar verildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı