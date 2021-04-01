Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
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Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştüMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.

Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü. Görüşmede, bölgesel güvenlik ve ikili savunma işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Akar'ın ABD Savunma Bakanı LIoyd James Austin ile görüştüğü belirtilerek, "Görüşmede her iki bakan tarafından; stratejik ilişkilerin önemi, bölgesel ve küresel güvenlik konusunda ortak bir anlayış geliştirilmesi, sorunların stratejik ortaklık ve müttefiklik ruhuna dayalı olarak çözüme kavuşturulması konuları vurgulanmıştır. Bakan Akar ve Bakan Austin, iki ülke arasındaki askeri ilişkileri güçlendirirken daha yakın işbirliği ve koordinasyona olan bağlılıklarını tekrar teyit etmişlerdir. Bakan Akar, Savunma Bakanı olarak atanan Bakan Austin'i bir kez daha tebrik etmiştir" denildi.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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