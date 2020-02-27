Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

27.02.2020 20:55 | Son Güncelleme: 27.02.2020 20:55

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakan Akar ve ABD'li mevkidaşı Esper, İdlib sorunun çözümü başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu" denildi.

Haber: Hayati İKİZOĞLU/ ANKARA,

Kaynak: DHA