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Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; Ukrayna'daki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı ve değerlendirildi.


Demirören Haber Ajansı - Politika

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