Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü
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Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü

Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi yaptı.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 10 Haziran 2021 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Olumlu geçen görüşmede; NATO Zirvesi öncesi bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi.


Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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