Bakan Akar, ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield'i makamında kabul etti
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield'i kabul etti.
01.06.2020 23:33 | Son Güncelleme: 01.06.2020 23:33
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield'i kabul etti. Kabulde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield'i kabul etti. Kabulde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.
Haber: ANKARA, -
Kaynak: DHA