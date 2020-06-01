Bakan Akar, ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield'i makamında kabul etti MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield'i kabul etti.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield'i kabul etti. Kabulde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield'i kabul etti. Kabulde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

Kaynak: DHA