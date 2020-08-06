Bakan Akar, ABD Ankara Büyükelçisi Satterfiel'di kabul etti MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield'i kabul etti.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield'i kabul etti.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield'i kabul etti. Görüşmede ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu." denildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA