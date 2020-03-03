Bakan Akar AB Komisyonu Başkan Yardımcısıyla bir araya geldi
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Bakan Akar AB Komisyonu Başkan Yardımcısıyla bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Fontelles ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

03.03.2020 23:46 | Son Güncelleme: 03.03.2020 23:46
Bakan Akar AB Komisyonu Başkan Yardımcısıyla bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı , AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Fontelles ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Joseph Borrell Fontelles ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede, başta İdlib ve göçmen sorunu olmak üzere bölgesel güvenlik konuları ele alındı. Ayrıca karşılıklı işbirliği ve diyaloğun önemi de vurgulandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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