Bakan Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Fontelles ve beraberindeki heyetle görüştü
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Bakan Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Fontelles ve beraberindeki heyetle görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Joseph Borrell Fontelles ve beraberindeki heyetle görüştü.

03.03.2020 23:51 | Son Güncelleme: 03.03.2020 23:52
Bakan Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Fontelles ve beraberindeki heyetle görüştü

Milli Savunma Bakanı , AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Joseph Borrell Fontelles ve beraberindeki heyetle görüştü.

Bakanlığın adresinden yapılan açıklamada, görüşmede başta İdlib ve göçmen sorunu olmak üzere bölgesel güvenlik konularının ele alındığı belirtildi.

Görüşmede, karşılıklı işbirliği ve diyaloğun öneminin de vurgulandığı bildirildi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Bakan Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Fontelles ve beraberindeki heyetle görüştü
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