Bakan Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Fontelles ve beraberindeki heyetle bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Joseph Borrell Fontelles ve beraberindeki heyetle görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Joseph Borrell Fontelles ve beraberindeki heyetle görüştü.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, görüşmede başta İdlib ve göçmen sorunu olmak üzere bölgesel güvenlik konularının ele alındığı belirtildi.
Görüşmede, karşılıklı işbirliği ve diyaloğun öneminin de vurgulandığı bildirildi.
Kaynak: AA