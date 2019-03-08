Bakan Akar, Aa Editör Masası'na Konuk Oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleye ilişkin, "Şu ana kadar 15 bin 621 kişi Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edildi. Bunların 358'i çeşitli aşamalardan sonra Silahlı Kuvvetlere döndü." dedi.

Bakan Akar, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'na ilişkin değerlendirmesi sorulan Akar, bu tatbikatların askerler için bir laboratuvar olduğuna işaret etti.

Askerlerin nazari olarak öğrendiği, münferit olarak eğitimini yaptığı konuların bir bütün halinde, bir senaryo dahilinde işlendiğini anlatan Akar, "Herhangi bir kriz, operasyon, savaş olduğunda herkesin görevi, Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerimizin yapması gereken sorumluluklar nedir, bunların adeta bir orkestra ahengi içinde uygulanması lazım ki başarı, zafer olsun. Dolayısıyla bizim de bunları denememiz gerekiyor, deniyoruz." ifadelerini kullandı.

Akar, bu noktada hava ve arazi şartlarının önemli birer etken olduğuna dikkat çekerek, bu unsurların tanınması, bilinmesi, bireysel olarak buna hazırlanılması gerektiğini belirttti. Akar, tatbikata ilişkin şunları kaydetti:

"Tatbikatlar bu çerçevede, takriben 5 yıllık bölümler halinde planlanıyor ve bu konuda herhangi bir gizlilik falan da yok. Bunları biz Yunanistan dahil muhataplarımızla paylaşıyoruz, konuşuyoruz, görüşüyoruz. Nitekim bu tatbikatı da biz daha önce yaptığımız çalışmalar sırasında Yunan mevkidaşlarımızla ve muhataplarımızla paylaştık ve bu faaliyetleri bu çerçevede icra ettik.

Bizim burada yaptığımız çalışmaların bir başka özelliği de herhangi bir şekilde gerçek coğrafya kullanılmıyor, ayağımız orada bir coğrafyaya basmakla beraber kağıt üzerinde, senaryolarda. Bunların hepsi bir jenerik, herhangi bir ülkeyi, kişiyi, grubu hedef almak söz konusu değil. Bu zaten zorunlu bir çalışma. Askerin işini yapabilmesi için mutlaka böyle bir çalışmadan geçmesi, böyle bir çalışmayı gerçekleştirmesi lazım."

Kars'taki kış tatbikatı

Milli Savunma Bakanı Akar, Kars'ta gerçekleştirilen ve teknik adı "Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Tatbikatı" olan kış tatbikatının hem bireysel dayanıklılık hem de oradaki yaşam koşullarını tecrübe etmek açısından önemine dikkat çekti.

Tatbikatta bazı askerlerin bir hafta boyunca arazide, karda yattığını, bir mumla ısınan iglolar yapıldığını aktaran Akar, "Gerçekten çok başarılı bir tatbikat oldu. Övünçle ve gururla belirtmek isterim, 15 ülkeden 258 kişi bu tatbikata gözlemci ve fiilen katılım şeklinde iştirak ettiler. Dost ve müttefik ülkelerle bu çalışmalarımızı paylaştık. Onlar da gerçekten çok övücü sözlerle tatbikattan ayrıldılar." değerlendirmesinde bulundu.

" FETÖ'den temizlendikçe güçlendiğimizi görüyoruz"

Mavi Vatan Tatbikatı kapsamında, daha önce münferit yapılan tatbikatın birleştirilerek bir seferde üç denizde aynı anda yapıldığının ve bunun gurur verici olduğunun altını çizen Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazı fitne fesat yuvaları 'FETÖ şunu yaptı, bunu yaptı, ayrıldılar Türk Silahlı Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri gücünden kaybetti' diyor. Hayır, FETÖ'den temizlendikçe biz güçlendiğimizi görüyoruz ve gerçekten kalanlar büyük bir ciddiyetle, samimiyetle, kendilerine verilen görevleri büyük bir heyecanla, aşkla, şevkle yapıyor. Üç denizde biz varlığımızı gösterdik. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri ve bunun da ötesinde asil milletimiz için büyük bir övünç ve gurur kaynağı."

"15 bin 621 kişi Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildi"

Türk Silahlı Kuvvetlerinde FETÖ ile mücadelede gelinen son durum ve darbe girişiminden bu yana ihraç edilen personel sayısına ilişkin soru üzerine Akar, FETÖ ile mücadelenin aynı samimiyet, ciddiyet ve tempoyla devam ettiğini söyledi.

Akar, bu konuda hiçbir azalma ve eksilmenin söz konusu olmadığını, Silahlı Kuvvetlerin tamamının yargı mensuplarıyla, istihbarat mensuplarıyla bir bütün halinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 15 bin 621 kişi Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilmiş bulunuyor. Bunlardan 358'i çeşitli aşamalardan sonra tekrar Silahlı Kuvvetlere döndü. Burada, tarafsızlık ilkesinin uygulandığı görülüyor. Ankesörlü telefonlar, büfeden aramalar, bunlarla ilgili kurulan bu ardışık telefon konuşmaları, görüşmeleri... İrtibatlar sağlanıyor. Bunların hepsi istihbarat kuruluşlarımız tarafından çalışılıyor, tasnif ediliyor ve bu tasniflere göre yargı kararını veriyor. Bu yargı kararını da aksaksız ve eksizsiz uyguluyoruz."

"Aynı mücadeleyi sürdüreceğiz"

Milli Savunma Bakanı Akar, FETÖ'den temizlendikçe güçlendiklerinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Bizim mensubumuz bir asker, beş askerin işini hiç şikayet etmeden, büyük bir aşkla, büyük bir vect ile gocunmadan yapıyor. Kendisine verilen görevleri yapıyor. Doğu'da, Güneydoğu'da varlığımız, mücadelemiz devam ederken, Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde mücadelemiz devam ederken, aynı anda üç denizde de varlığımızı gösterebiliyoruz, tüm bu fitne ve fesada rağmen. Bundan dolayı da Allah'a şükrediyoruz ve inşallah bundan sonra da aynı mücadeleyi sürdüreceğiz. Terörle mücadele ile ilgili çalışmalarımız, FETÖ ile mücadelemiz devam edecek."

Akar, hiçbir ayrı gayrı olmaksızın, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerinin FETÖ ile mücadeleyi bir bütün halinde, aynı ilke ve esaslarla devam ettirdiğini dile getirdi.

Bakan Akar, "Hiçbir kuvvetin hiçbir kuvvetten, hiçbir birliğin hiçbir birlikten farkı yok. Türkiye Cumhuriyeti devletinin yasaları neyse, FETÖ ile mücadele konusundaki esaslar neyse, bu esaslar dahilinde Türk Silahlı Kuvvetlerinde bütün unsurlar aynı şekilde, aynı esaslar dahilinde mücadelesini sürdürüyor. Biz bu mücadeleyi de sonuna kadar, nereye kadar giderse, sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Ankesörlü telefonlarından 3 bin 703 kişi ihraç oldu"

Ankesörlü telefon soruşturmasına ilişkin de bilgi veren Akar, şunları kaydetti:

"Ankesörlü ve büfe telefonlarından 3 bin 703 kişi şu anda ihraç oldu ve yine bu ankesör ve büfe irtibatlarından dolayı da 6 bin 486 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubunun adli ve idari işleri devam ediyor. Dolayısıyla burada mücadelede durmak yok, ara vermek yok, yavaşlamak yok, hiçbir şekilde zafiyet yok. Yapılması gereken her neyse bunlar, bugüne kadar aksaksız bir şekilde yapıldı, bundan sonra da yapılmaya devam edilecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

(Sürecek)

Kaynak: AA