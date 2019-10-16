Bakan Akar, AA Editör Masası'na konuk olacak

16.10.2019 16:43

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Akar, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası toplantısında başta Barış Pınarı Harekatı olmak üzere, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Akar'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

Kaynak: AA