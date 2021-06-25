Bakan Akar'a Malatya'da sevgi seli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Akar'a Malatya'da sevgi seli

İhlas Haber Ajansı / Veysel Korkmaz - Haberler | Politika

Bakan Akar'a Malatya'da sevgi seli Malatya'da kent merkezini gezen ve esnafları ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Bakan Akar'a Malatya'da sevgi seli

MALATYA - Malatya'da kent merkezini gezen ve esnafları ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Çeşitli temaslar için Malatya'ya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sabah saatlerinde 2. Ordu Komutanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Akar, 2. Ordu Komutanlığı ziyaretinin ardından Malatya Valisi Aydın Baruş ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan eşliğinde kent merkezini gezdi. Bakan Akar, ardından Malatya Valiliğini ziyaret etti ve şeref defterini imzaladı. Bakan Akar, valilik ziyaretinin ardından vatandaşlarla sohbet ederek esnafları selamladı. Malatya'da vatandaşlar, Bakan Akar'a yoğun ilgi göstererek bol bol fotoğraf çekindiler. Yeni Malatyaspor ürünleri satış mağazasını ziyaret eden Bakan Akar'a forma hediye edildi. Bakan Akar, temaslarının ardından hava yoluyla Malatya'dan ayrıldı.

Bakan Akar'a Malatya'da sevgi seli
Bakan Akar'a Malatya'da sevgi seli
Bakan Akar'a Malatya'da sevgi seli
Bakan Akar'a Malatya'da sevgi seli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Veysel Korkmaz

Akar, TSK'nın komuta kademesi ile 2. Ordu Karargahı'nı ziyaret etti
Akar, TSK'nın komuta kademesi ile 2. Ordu Karargahı'nı ziyaret etti
Askerlerin yargılanmasıyla ilgili yeni düzenleme Meclis'te kabul edildi
Askerlerin yargılanmasıyla ilgili yeni düzenleme Meclis'te kabul edildi
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'ABD'li teknik heyet' açıklaması Açıklaması
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Akar'dan "ABD'li teknik heyet" açıklaması Açıklaması

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Deniz Poyraz Muharrem İnce Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Tolga Yüce Kaan Yıldırım Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Metin Oktay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Akar'a Malatya'da sevgi seli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 23:21:36. #1.14#

title