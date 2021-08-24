Bakan Akar, 28 terör hedefinin hava harekatı ile imha edildiği operasyonu sevk ve idare etti

- Bakan Akar, 28 terör hedefinin hava harekatı ile imha edildiği operasyonu sevk ve idare etti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 28 terör hedefinin hava harekatı ile imha edildiği operasyonu Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden sevk ve idare etti.