Bakan Akar, 12'nci Hava Ulaştırma Üssü'ndeki personelle bayramlaştı

12.08.2019 11:50

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kurban Bayramı'nın 1. gününde Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üssü'ndeki personelle bayramlaştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kurban Bayramı'nın 1. gününde memleketi Kayseri'ye geldi. Kayseri'de bir dizi ziyaretlerde bulunan Bakan Akar, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndaki personelle bayramlaştı. Bakan Akar'a, TSK'nın komuta kademesi de eşlik etti.

(İHA)

Kaynak: İHA