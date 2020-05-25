Bakan Akar, 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu
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Bakan Akar, 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu

Bakan Akar, 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "1 Ocak'tan itibaren Irak'ın, Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele çerçevesinde yapılan operasyonlar sonucunda 1458 terörist etkisiz hale getirildi.

25.05.2020 12:02 | Son Güncelleme: 25.05.2020 12:07

Bakan Akar, 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu

KAYSERİ - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "1 Ocak'tan itibaren Irak'ın, Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele çerçevesinde yapılan operasyonlar sonucunda 1458 terörist etkisiz hale getirildi. Mücadele yoğun şekilde devam ediyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile 10. Tanker Üs Komutanlığını ziyaret etti. Ziyaretin ardından Akar, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında incelemelerde bulundu. 222'nci Filo Komutanlığını ziyarette personelle bayramlaşan Akar, silahlı kuvvetlerin hem terörle hem de korona virüs ile mücadele ettiğini vurguladı.

Terörle mücadelenin tüm hızıyla devam ettiğine işaret eden Akar, "1 Ocak'tan itibaren Irak'ın, Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele çerçevesinde yapılan operasyonlar sonucunda 1458 terörist etkisiz hale getirildi. Mücadele yoğun şekilde devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bu mücadelesini en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla sürdürecek" açıklamasında bulundu.

Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türk milletinden aldığı güçle bugüne kadar her türlü mücadeleyi yaptığını belirterek, bundan sonra da aynı şekilde mücadeleye devam edeceğini kaydetti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin asil Türk milletinin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla, duygusal, kişisel, ön yargılı bilgi ve yorumların dışında, vazifesini hukuk çerçevesinde ve şeffaf şekilde yapma gayreti içinde olduğunu vurgulayan Akar, "Bugüne kadar olduğu gibi görevlerimizi şu anda 5 operasyon bölgesinde büyük bir azim ve kararlılıkla yaparken, bu faaliyetlerimizi tamamen hukuk çerçevesinde icra ettiğimizi ve tüm bu faaliyetlerin şeffaf, her türlü denetime açık olduğunu herkesin bilmesi lazım. TSK bu milletin bağrından çıkmış bir kurumdur, yani asil milletimizin bağrından çıkan TSK, kurumsal bir yaklaşımla daima, 'ben' demeden 'biz' diyerek akıl ve bilim ışığında anayasa ve yasalar çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

5 Mart'ta Rusya ile varılan mutabakatı hatırlatan Akar, mutabakat sonrası İdlib'de sağlanan ateşkes ve istikrarın kalıcı olmasına yönelik gayretlerinin devam ettiğinin altını çizerek, "İdlib'de siyasi bir çözüm bulunması için bizler elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Orada birtakım küçük ihlaller olsa da genel anlamda ateşkese uyuluyor. Sağlanan ateşkes sonucunda bölgeye yaklaşık 300 bin Suriyeli kardeşimiz de güvenli ve gönüllü şekilde evlerine dönebildi" dedi.

Mehmetçiğin bayramını kutlayan Akar, "Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve Milli Savunma Bakanlığının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin asker- sivil tüm mensuplarını rahmet ve minnetle yad ediyor ve hayatta olan kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde görevli sivil memur ve işçimiz başta olmak üzere salgında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, hastanede bulunan hastalarımıza da acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kaydetti

Bakan Akar, 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu

Kaynak: İHA

Manşet

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