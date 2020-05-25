Bakan Akar: "1 Ocak'tan itibaren Irak'ın, Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele çerçevesinde... Bakan Akar: "1 Ocak'tan itibaren Irak'ın, Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele çerçevesinde yapılan operasyonlar sonucunda bin 458 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakan Akar: "1 Ocak'tan itibaren Irak'ın, Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele çerçevesinde yapılan operasyonlar sonucunda bin 458 terörist etkisiz hale getirildi. Mücadele yoğun şekilde devam ediyor." - ANKARA Kaynak: İHA