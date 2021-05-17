Bakan Akar: "1 Ocak'tan bugüne kadar 1070 terörist etkisiz hale getirildi"

Bakan Akar: "(Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları) Şu ana kadar yapılan çalışmalarda 113 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakan Akar: "(Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları) Şu ana kadar yapılan çalışmalarda 113 terörist etkisiz hale getirildi. Bununla birlikte 107 mağara ve sığınak tahrip edildi."

"Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. 1 Ocak'tan bugüne kadar 1070 terörist etkisiz hale getirildi."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı