Bakan Akar 1 Ocak'tan bugüne 1366 terörist etkisiz hale getirildi
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Bakan Akar 1 Ocak'tan bugüne 1366 terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malatya'da 2'nci Ordu Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunduktan sonra Atatürk Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malatya'da 2'nci Ordu Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunduktan sonra Atatürk Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Esnafın ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Akar'a Yeni Malatyaspor futbol takımının forması hediye edildi. Sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla yakından ilgilenen ve onlarla sohbet eden Bakan Akar, annesinin yanındaki bir bebeği severek oyuncak hediye etti. Ardından Malatya Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Akar, Vali Aydın Baruş'tan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakan Akar 1 Ocak'tan bugüne 1366 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar 1 Ocak'tan bugüne 1366 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar 1 Ocak'tan bugüne 1366 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar 1 Ocak'tan bugüne 1366 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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