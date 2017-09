Bakan Ahmet Arslan Tüvasaş'da İncelemelerde Bulundu

Bakan Ahmet Arslan TÜVASAŞ'da incelemelerde bulundu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: "Türkiye kendi milli trenini yapabilir hale gelecek"



SAKARYA - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.'de incelemelerde bulundu. Bakan Arslan ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, "Türkiye kendi milli trenini yapabilir hale gelecek" dedi.

Bir dizi ziyaretler için Sakarya'ya gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın son durağı TÜVASAŞ oldu. TÜVASAŞ'da gerçekleşen ziyarete Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ve TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın'da yer aldı.

TÜVASAŞ'da vagonları inceleyen Bakan Ahmet Arslan, "TÜVASAŞ fabrikasını ziyaret ettik ve özellikle son dönemde yapılan üretimler ile bundan sonra yapmayı düşündüklerimizi genel müdürümüz ile konuştuk, bilgi aldık. Memnuniyetimiz o ki özellikle 1950'lerden sonra ihmal edilmiş demiryolları AK Parti hükümetleri ile birlikte tekrar devlet politikası haline getirildi. Türkiye'nin her yerinde gerek mevcut hatların yenilenmesi, elektrikli sinyalli hale getirilmesi. Gerekse Dünya'nın 8. Avrupa'nın 6. Yüksek Hızlı Tren işletmecisi ülke haline gelmek konusunda çok ciddi mesafeler aldık. Hatların yenilenmesi ile ilgili, elektrikli ve sinyalli hale getirilmesi ile ilgili çok ciddi mesafe aldık. Şuan bin 213 kilometre yüksek hızlı tren hattında işletmemiz devam ediyor ve yaklaşık 4 bin kilometrede de yüksek hızlı tren ve hızlı tren inşaatı devam ediyor. Bunun yanı sıra 5 bin kilometreye yakında yüksek hızlı tren ve hızlı tren hatlarının etüdü, proje hazırlanması çalışması bu demiryolu seferberliği kapsamında devam ediyor. Ülkemizin geldiği nokta bu anlamda gurur verici ancak almamız gereken çok mesafe var. Demiryolu seferberliği kapsamında ülkenin her yerini demir ağlarla birbiri ile bağlarken ve ülkenin demiryolu taşımacılığına çok daha fazla pay alması adına çalışmalar yaparken, aynı zamanda demiryolu araçlarının da hem modernize edilmesi hem de günümüz teknolojisine uygun gerek Türkiye için gerekse Türkiye dışı için demiryolu araçları imal etmek ile ilgili Sakarya, Sivas ve Eskişehir'deki fabrikalarda çok ciddi üretimler yapıyoruz" dedi.

"Türkiye milli trenini yapabilir hale gelecek"

Bakan Ahmet Arslan sözlerinin devamında, "Bölgesel taşımacılığa hizmet edecek 4'lü ve 3'lü setler halindeki demiryolu araçlarımızı inceledik. Arkadaşlar işe başladıktan yaklaşık 1 ay sonra 1 seti bitirmiş oluyorlar ve her hafta 1 set bitirmiş oluyorlar. Şuana kadar 35 set 4'lü araç olarak düşünürseniz 140 aracı TCDD taşımacılığa teslim etmiş durumdalar. Önümüzdeki yıl sonu itibarı ile bu üretimi tamamlayacaklar. Şuana kadar yüzde 30 olan yerli katkı payı önümüzdeki yıl sonu itibari ile lisansını da alma şartıyla artık tamamen Türkiye'de yapılabilir hale gelecek. Bugüne kadar yurtdışına zaman zaman ihraaçlarımız oldu ama daha fazla ihracat yapabilir hale geleceğiz. Özellikle elektrikli ve alüminyum gövdeli milli treni ve yerli treni yapmakla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, Sayın Başbakanımızın başlattığı çalışmalar kapsamında inşaat çalışmaları başlattık, yürütüyoruz. ve bu çalışmalar bittiğinde de artık Türkiye kendi milli trenini yapabilir hale gelecek. Bu tek başına bir anlam ifade etmiyor, yapacağımız bu çalışmalar ile birlikte biz ülkemiz içerisindeki ihtiyacı karşılamakla birlikte dışarıya ihracat yapabilir hale geleceğiz işte o zaman çok daha önemli ve anlamlı bir hale gelecek" diye konuştu.