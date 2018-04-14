Bakan Ağbal, Uşak'ta Sanayicilerle Buluştu

Maliye Bakanı Naci Ağbal Uşak Valiliği ziyaretinin ardından, il protokolü ile Uşak Belediyesi ve Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil üretim tesislerini gezerek programını sürdürdü.

Uşak Belediye binasında Başkan Nurullah Cahan'ı ziyaret eden Bakan Ağbal burada Uşak Belediyesi'nin çalışmalarıyla ilgili brifing aldı. Uşak Belediyesi'nin çalışmalarının gurur verici olduğunu dile getiren Naci Ağbal çalışmalarından dolayı Başkan Cahan ve ekibini tebrik etti.

Bakan Ağbal'ın diğer bir durağı Uşak OSB oldu. Fabrikalardaki incelemeleri esnasında yetkililerden aldığı bilgilerden sonra gazetecilere açıklama yapan Bakan Ağbal, Türkiye'nin ticareti ve sanayisi ile iftihar ettiklerini söyledi. Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım yapmak için 500 yatırımcının sıra beklediğini öğrendiğini aktaran Ağbal, "Londra'dan, New York'tan Türkiye'yi değerlendirenler, gelsinler masa başında ürettikleri raporları burada yazsınlar. Türkiye'nin üretim gücünü ve potansiyelini burada görsünler." ifadelerini kullandı.

Ağbal, Türkiye ekonomisinde çarkların etkilenmeden döndüğüne dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Bu ziyaret bugün benim açımdan çok önemli. Sanayicilerimizle ve iş adamlarımızla bir araya geldiğimizde ülkemize olan inancımız artıyor. Yeter ki engelleri kaldıralım, bürokrasiyi azaltalım. İlave teşvikler ve destekler verilecek tabii ki. Dünya yepyeni bir evreye girdi. Sanayici ve iş adamlarımızla konuşup bu destekleri nasıl arttırabiliriz onu konuşuyoruz.

Yıllarca konuşulan sanayi elektriği üzerindeki TRT payını kaldırdık. Son 3 yılda vergi kanunlarında yaptığımız değişikliklerin yarısından fazlası imalat sanayisi üzerindeki vergisel maliyetlerin kaldırılması üzerine kurulu. OSB'lerde emlak vergisi kalmadı. Nerede organize sanayi, imalat sanayisi varsa biz devlet olarak yanlarındayız." Dedi.

Uşak OSB camide kılınan Cuma namazının ardından Uşak Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen toplantıda iş adamlarıyla bir araya gelen Bakan Ağbal, ilin yatırımları ve ülke ekonomisi hakkında istişarelerde bulundu.

Son olarak AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Maliye Bakanı Naci Ağbal burada partililerle bir süre sohbet ettikten sonra Uşak'tan ayrıldı. - UŞAK