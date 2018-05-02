Bakan Ağbal: Akaryakıtta ÖTV İndirimi Olmayacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Ağbal, "Merkez Bankamızın atmış olduğu ve atacağı adımlar var, bunları yapmadan ÖTV'de yapılacak indirim geçici olacak ve beklenen etkiyi göstermeyecek. Akaryakıt indiriminde ÖTV'nin aşağı çekilmesi gibi bir durum yok" dedi.

"MALİYE POLİTİKASI PARA POLİTİKASIYLA UYUM İÇİNDE OLACAK"

Bakan Ağbal'ın açıklamalarından detaylar şöyle;

Enflasyonun süratle tek haneye inmesi önemli. Maliye politikası para politikası ile uyum içinde olacak. Enflasyonu oluşturan dinamiklere bakınca vergi artışı kaynaklı olmadığı ortada. Enflasyondaki artış daha çok döviz kuru ve ithalat fiyatları kaynaklı. Emtia ve petrol fiyatında da yukarı yönlü eğilim var. Son 1-1,5 yıldır gerçekleşen enflasyonda döviz kuru önemli bir faktör. İç talep canlı, bu da etkiliyor. ÖTV indirimi talebi iyi niyetli bir talep. Enflasyonu aşağı çekmeye yönelik olabilecek alternatiflerden birisi. Şu an itibariyle akaryakıt ürünlerinde ÖTV'nin aşağı çekilmesi yönünde bir çalışma yok. Akaryakıt ve sigara üzerindeki vergilerde 1,5 yıldır artış yapmıyoruz, maliye politikası olarak enflasyonla mücadeleye gerekli desteği veriyoruz.