Bakan Ağbal: 183,5 Milyar Liralık Alacakları Yapılandırıyoruz

Borçlara yönelik yapılandırma hakkında bilgi veren Maliye Bakanı Naci Ağbal, "183,5 milyar liralık alacağı yapılandırıyoruz. Vergi ve vergi cezası borçları, sosyal güvenlik primleri, idari para cezaları, belediyelerin katı akıt ücretleri, öğrencilerin kredi borçları var. Son derece kapsamlı kamuyla vatandaş arasında alacak verecek konusuna giren bütün alacakları kapsıyor" dedi.

"BORCUN ASLI KALACAK, FAİZ DÜŞÜRÜLECEK"

Ağbal, "Vatandaş borcun aslını ödeyecek, faiz yerine yurt içi ÜFE oranında ödeme yapacak. Bir süredir talepler dillendiriliyordu. Biz de hükümet olarak düzenlemeleri yapmış olduk. 31 Mart 2018'e kadar olan borçlar kapsanıyor. Bu yapılandırma kanunu önceki yapılandırma kanununa göre ilave avantajlar sağlıyor. Peşin ödemede faizin yüzde 90'ını almaktan vazgeçiyoruz. Vatandaşlara çağrıda bulunuyorum. Temmuz sonuna kadar müracaatlarını yapacaklar. İhtilaflı alacaklara ilişkin de bu kanun kolaylıklar getiriyor. Ödemeleri devam eden yapılandırma hakkı devam edecek. Biz buradan ilk yıl 15-16 milyar lira gelir elde etmiş olacağız."