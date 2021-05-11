Son dakika! Bakan Adil Karaismailoğlu Trabzon'daki alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi
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Son dakika! Bakan Adil Karaismailoğlu Trabzon'daki alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi

Son dakika! Bakan Adil Karaismailoğlu Trabzon'daki alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir merkezinde başlatılan altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir merkezinde başlatılan altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize ziyaretinin ardından geldiği Trabzon'da Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı çalışmaları ile yakından ilgilendi. Bakan Karaismailoğlu'na Trabzon ziyaretinde Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti milletvekilleri ve AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu eşlik etti. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Meydan bölgesi, Uzun Sokak ve Maraş Caddesi'nde yürütülen çalışmalarla ilgili Bakan Karaismailoğlu'na bilgi verirken, cephe sağlıklaştırma projesinin de devam edeceğini belirtti.

Bakan Karaismailoğlu incelemelerinin ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesinin tarihi meydan binasını ziyaret etti. Anı defterini de imzalayan Bakan Karaismailoğlu, "Trabzon'da altyapı anlamında büyük bir çalışma başlatıldı. Bu çalışmalar bittiğinde vatandaşlarımız uzun yıllar rahat edecekler. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve yönetimini bu özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon'da gerçekleştirilen ve yapılması planlanan projeler hakkında Bakan Karaismailoğlu'na detaylı bilgi verdi. Ziyaret, Başkan Zorluoğlu'nun Bakan Karaismailoğlu'na hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.

-İHA-

Son dakika! Bakan Adil Karaismailoğlu Trabzon'daki alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi
Son dakika! Bakan Adil Karaismailoğlu Trabzon'daki alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi
Son dakika! Bakan Adil Karaismailoğlu Trabzon'daki alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi
Son dakika! Bakan Adil Karaismailoğlu Trabzon'daki alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi
Son dakika! Bakan Adil Karaismailoğlu Trabzon'daki alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi
Son dakika! Bakan Adil Karaismailoğlu Trabzon'daki alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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