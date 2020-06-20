Bakan Adil Karaismailoğlu Siirt'te (2)
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Bakan Adil Karaismailoğlu Siirt'te (2)

'MEMLEKETİN HER NOKTASINA HİZMET GÖTÜRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'Siirt'in Kurtalan ilçesinde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve altyapı projeleri, vatandaşların yaşam kalitesini yükselten, onların yaşamlarına değer katan projelerdir.

Bakan Adil Karaismailoğlu Siirt'te (2)
20.06.2020 18:41 | Son Güncelleme: 20.06.2020 18:45

'MEMLEKETİN HER NOKTASINA HİZMET GÖTÜRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Siirt'in Kurtalan ilçesinde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve altyapı projeleri, vatandaşların yaşam kalitesini yükselten, onların yaşamlarına değer katan projelerdir. Siirt'e yaptığımız çalışmalar ile ilgili gerekli istişarelerde bulunduk ve denetimlerimizi yaptık. İşlerin düzenli bir şekilde devam etmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bütün arkadaşlarımız ile birlikte mühendisinden, işçisine kadar büyük bir özveri ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, memleketimizin her noktasında, daha iyi koşullarda yaşanması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yollar, köprüler, kavşaklar, raylı sistemler ve havayolu akan su gibidir. Gittiği her yere canlılık getirir. Bereket getirir, üretimi artırır. O yüzden biz de özveri ile arkadaşlarımız ile birlikte memleketimizin her noktasına hizmet götürmek için elbirliği ile çalışıyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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