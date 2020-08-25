Bakan Adil Karaismailoğlu: "İnşallah bundan sonra bu afetlerin yaşanmaması için de daha kalıcı... GİRESUN (İHA) – Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'da yaşanan selin yaralarını sarmaya çalıştıklarını belirterek "İnşallah bundan sonra bu afetlerin yaşanmaması için de daha kalıcı tedbirler alacağız" dedi.

GİRESUN (İHA) – Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'da yaşanan selin yaralarını sarmaya çalıştıklarını belirterek "İnşallah bundan sonra bu afetlerin yaşanmaması için de daha kalıcı tedbirler alacağız" dedi.

Giresun'da hafta sonu yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında yaşanan sel felaketinin ardından Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu afet olan yerlerde inceleme yapmak üzere bu sabah Giresun'a geldi. Bakan Karaismailoğlu, AFAD Giresun İl Müdürlüğü'nde toplantıya katılarak brifing aldı.

"Kayıplarımızı geri getiremeyeceğiz ama yaralarımızı en kısa sürede saracağız"

Brifing sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Karaismaioğlu "Maalesef 22 Ağustos gecesi başlayan yağışlar sonucunda Giresun ilimizde büyük bir afet yaşadık. Maalesef kayıplarımız var. Baş sağlığı diliyorum yakınlarına. İşin boyutu baya büyük. Ama devletimiz çok büyük kısa sürede bunların üstesinden gelecektir. Kayıplarımızı geri getiremeyeceğiz ama yaralarımızı en kısa sürede saracağız. Bunun çabası içerisindeyiz. Bir an önce bu yaralarımızı sarmak için arkadaşlarımıza güç vermek kuvvet vermek için buraya geldik. 4 vadide çok etkili oldu yağışlar. Yağışların başladığı ilk andan itibaren bölgede onlarca, yüzlerce arkadaşımız iş makineleri ile birlikte vatandaşlarımızın önünü açmak için uğraşıyorlar. Şuan kapalı olan hiçbir yolumuz yok. Bazı köylerimizde sıkıntılar var onları da inşallah en kısa sürede ulaşacağız. Peşinden yaraları sarmaya başlayacağız. Tahribatın büyük olduğu dereli ilçesinde de inşallah buradaki tahribatı en kısa sürede kaldırıp vatandaşımızın normal hayata dönmesi için canla başla çalışacağız. İnşallah bundan sonra bu afetlerin yaşanmaması için de daha kalıcı tedbirler alacağız. Bütün arkadaşlarımızla birlikte vatandaşlarımızın yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İHA