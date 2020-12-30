Karaismailoğlu: "Doğal afetler öldürmez, özentisiz ve yanlış yapılan işler öldürür"
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Karaismailoğlu: "Doğal afetler öldürmez, özentisiz ve yanlış yapılan işler öldürür"

30.12.2020 13:09 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:31

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Açılış yapılması GİRESUN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tirebolu-Doğankent yolundaki Muttab Köprüsü'nün açılışına katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması

Açılış yapılması GİRESUN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tirebolu-Doğankent yolundaki Muttab Köprüsü'nün açılışına katıldı.(2)

Karaismailoğlu: 'Doğal afetler öldürmez, özentisiz ve yanlış yapılan işler öldürür'
Karaismailoğlu: 'Doğal afetler öldürmez, özentisiz ve yanlış yapılan işler öldürür'
Karaismailoğlu: 'Doğal afetler öldürmez, özentisiz ve yanlış yapılan işler öldürür'
Karaismailoğlu: 'Doğal afetler öldürmez, özentisiz ve yanlış yapılan işler öldürür'
Karaismailoğlu: 'Doğal afetler öldürmez, özentisiz ve yanlış yapılan işler öldürür'
Karaismailoğlu: 'Doğal afetler öldürmez, özentisiz ve yanlış yapılan işler öldürür'
Karaismailoğlu: 'Doğal afetler öldürmez, özentisiz ve yanlış yapılan işler öldürür'
Karaismailoğlu: 'Doğal afetler öldürmez, özentisiz ve yanlış yapılan işler öldürür'
Karaismailoğlu: 'Doğal afetler öldürmez, özentisiz ve yanlış yapılan işler öldürür'
Karaismailoğlu: 'Doğal afetler öldürmez, özentisiz ve yanlış yapılan işler öldürür'
Karaismailoğlu: 'Doğal afetler öldürmez, özentisiz ve yanlış yapılan işler öldürür'
Karaismailoğlu: 'Doğal afetler öldürmez, özentisiz ve yanlış yapılan işler öldürür'
Karaismailoğlu: 'Doğal afetler öldürmez, özentisiz ve yanlış yapılan işler öldürür'
Karaismailoğlu: 'Doğal afetler öldürmez, özentisiz ve yanlış yapılan işler öldürür'
Karaismailoğlu: 'Doğal afetler öldürmez, özentisiz ve yanlış yapılan işler öldürür'
Karaismailoğlu: 'Doğal afetler öldürmez, özentisiz ve yanlış yapılan işler öldürür'
Karaismailoğlu: 'Doğal afetler öldürmez, özentisiz ve yanlış yapılan işler öldürür'
Karaismailoğlu: 'Doğal afetler öldürmez, özentisiz ve yanlış yapılan işler öldürür'
Karaismailoğlu: 'Doğal afetler öldürmez, özentisiz ve yanlış yapılan işler öldürür'
Karaismailoğlu: 'Doğal afetler öldürmez, özentisiz ve yanlış yapılan işler öldürür'
Karaismailoğlu: 'Doğal afetler öldürmez, özentisiz ve yanlış yapılan işler öldürür'
Karaismailoğlu: 'Doğal afetler öldürmez, özentisiz ve yanlış yapılan işler öldürür'
Karaismailoğlu: 'Doğal afetler öldürmez, özentisiz ve yanlış yapılan işler öldürür'
Karaismailoğlu: 'Doğal afetler öldürmez, özentisiz ve yanlış yapılan işler öldürür'
Karaismailoğlu: 'Doğal afetler öldürmez, özentisiz ve yanlış yapılan işler öldürür'
Karaismailoğlu: 'Doğal afetler öldürmez, özentisiz ve yanlış yapılan işler öldürür'
Karaismailoğlu: 'Doğal afetler öldürmez, özentisiz ve yanlış yapılan işler öldürür'
Karaismailoğlu: 'Doğal afetler öldürmez, özentisiz ve yanlış yapılan işler öldürür'
Karaismailoğlu: 'Doğal afetler öldürmez, özentisiz ve yanlış yapılan işler öldürür'
Karaismailoğlu: 'Doğal afetler öldürmez, özentisiz ve yanlış yapılan işler öldürür'
Karaismailoğlu: 'Doğal afetler öldürmez, özentisiz ve yanlış yapılan işler öldürür'
Karaismailoğlu: 'Doğal afetler öldürmez, özentisiz ve yanlış yapılan işler öldürür'
Karaismailoğlu: 'Doğal afetler öldürmez, özentisiz ve yanlış yapılan işler öldürür'
Karaismailoğlu: 'Doğal afetler öldürmez, özentisiz ve yanlış yapılan işler öldürür'
Karaismailoğlu: 'Doğal afetler öldürmez, özentisiz ve yanlış yapılan işler öldürür'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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