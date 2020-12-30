Karaismailoğlu: "Doğal afetler öldürmez, özentisiz ve yanlış yapılan işler öldürür"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Açılış yapılması GİRESUN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tirebolu-Doğankent yolundaki Muttab Köprüsü'nün açılışına katıldı.