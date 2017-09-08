Bakan Abdülhamit Gül, "Eski Bakanlık Yapmış Arkadaşlarımızla İlgili Yapılan İddianamelerin Hukuki...

Bakan Abdülhamit Gül, "Eski Bakanlık Yapmış Arkadaşlarımızla İlgili Yapılan İddianamelerin Hukuki...

Bakan Abdülhamit Gül, "Eski bakanlık yapmış arkadaşlarımızla ilgili yapılan iddianamelerin hukuki bir tarafı bulunmamaktadır" -,"ABD'de Türkiye'de bazı isimlere yönelik iddianameler hazırlandı.

Bakan Abdülhamit Gül, "Eski bakanlık yapmış arkadaşlarımızla ilgili yapılan iddianamelerin hukuki bir tarafı bulunmamaktadır"
-,"ABD'de Türkiye'de bazı isimlere yönelik iddianameler hazırlandı. Türkiye bir hukuk devletidir."

İSTANBUL (İHA)- Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Haliç Kongre merkezinde düzenlenen Adli Yıl açılış programı öncesinde açıklamada bulundu.