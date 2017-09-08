Bakan Abdülhamit Gül, "Eski Bakanlık Yapmış Arkadaşlarımızla İlgili Yapılan İddianamelerin Hukuki...

Bakan Abdülhamit Gül, "Eski bakanlık yapmış arkadaşlarımızla ilgili yapılan iddianamelerin hukuki bir tarafı bulunmamaktadır"

-,"ABD'de Türkiye'de bazı isimlere yönelik iddianameler hazırlandı. Türkiye bir hukuk devletidir."



İSTANBUL (İHA)- Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Haliç Kongre merkezinde düzenlenen Adli Yıl açılış programı öncesinde açıklamada bulundu.