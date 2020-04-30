Bakacak kimsesi kalmayan yaşlı kadına Çarşamba Belediyesi sahip çıktı

Çarşamba'da oğlu ve gelini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alınan 85 yaşındaki kadına Belediye sahip çıktı.

Çarşamba'da oğlu ve gelini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alınan 85 yaşındaki kadına Belediye sahip çıktı.

İlçede yaşayan Havva Özdemir'in kendisine bakan oğlu ve gelini bir süre önce koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı.

Yaşlı kadının bakacak kimsesi kalmayınca mahalle muhtarı İsa Çakır, Çarşamba Belediyesi ile irtibata geçerek durumu bildirdi.

Bunun üzerine Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Sosyal Hizmet Birimi ekiplerine Özdemir'in ihtiyaçlarının ve günde 3 öğün yemeğinin verilmesi talimatını verdi.

Havva Özdemir'in tüm ihtiyaçları, Çarşamba Belediyesi ekiplerince karşılanıyor.

Kaynak: AA