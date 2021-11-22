BAKAB Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi
Batı Karadeniz Kalkınma Birliği (BAKAB) Olağan Meclis Toplantısı, Düzce Belediye Başkanı ve Birlik Başkanı Dr. Faruk Özlü başkanlığında Düzce'de gerçekleştirildi.
DÜZCE (Habermetre) - Batı Karadeniz Kalkınma Birliği (BAKAB) Olağan Meclis Toplantısı, Düzce Belediye Başkanı ve Birlik Başkanı Dr. Faruk Özlü başkanlığında Düzce'de gerçekleştirildi. Toplantıda Belediyemizi Başkan Yardımcımız Seher Berker temsil etti.
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