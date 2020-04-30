BAKA Yönetim Kurulu uzaktan erişim ile toplandı BAKA Yönetim Kurulu, 2020 Yılı Nisan Ayı toplantısını COVID-19 Salgını sebebiyle Koronavirüs Bilim Kurulu ve İçişleri Bakanlığı'nın tedbirleri göz önüne alarak uzaktan erişim yöntemi ile çevrimiçi platform üzerinden gerçekleştirdi.

Video konferans sistemi ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleştirilen BAKA Nisan Ayı Yönetim Kurulu toplantısına; Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Burdur Valisi Hasan Şıldak, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, Burdur İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar ve Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik ile BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler ve uzmanlar katıldı.

BAKA Yönetim Kurulu'nun uzaktan online erişimle gerçekleştirilen toplantısı, BAKA Yönetim Kurulu Başkanı Münir Karaloğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı.Toplantının gündemi ile bilgi veren Antalya Valisi Karaloğlu, sözlerine şöyle devam etti;

"Yönetim Kurulu toplantımızı COVID-19 Salgını sebebiyle Koronavirüs Bilim Kurulunun mezkûr hastalığın ülkemizde yayılımının önlenmesine dair tavsiyelerini ve İçişleri Bakanlığımız tarafından alınan tedbirleri göz önüne alarak uzaktan erişim yöntemi ile çevrimiçi platform üzerinden gerçekleştiriyoruz. 129 Sayılı bu Yönetim Kurulu toplantımızda; Ajansımızın 2019 Yılı Dış Denetim Raporunu, COVID-19 Salgını sebebiyle yararlanıcılarımızdan gelen proje uygulama sürelerinin 6 (altı) ay süreyle uzatılması taleplerini görüşeceğiz ve Ajansımızın genel yönetimine ilişkin kararları alacağız. Ayrıca 2020 Yılı Güdümlü Proje Desteklerine ilişkin stratejileri konuşacak ve bu konuda istişarelerde bulunacağız. Ülkemizi ve dünyayı tehdit eden bu salgının biran önce sona ermesini ve toplantımızın ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler ile uzmanların Ajansın çalışmalarına ilişkin yönetim kurulu üyelerini bilgilendirmeye yönelik sunumlarının yapılmasının ardından gündem maddelerinin ayrıntılı olarak görüşülüp karara bağlanmasıyla toplantı sona erdi.

Kaynak: Bültenler