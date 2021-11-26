BAKA YÖNETİM KURULU BURDUR'DA TOPLANDI

ISPARTA (Habermetre) - Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Yönetim Kurulu Kasım Ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Burdur'da yapıldı.

Burdur ev sahipliğinde Burdur İl Özel İdaresi Encümen Salonunda yapılan toplantıya Dönem Başkanı Isparta Valisi Sayın Ömer Seymenoğlu, Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, Antalya Valisi Sayın Ersin Yazıcı ve BAKA Yönetim kurulu üyeleri ve ilgili personel katıldı.

Dönem Başkanı Vali Seymenoğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler ve ilgili uzman peraonelin Ajansın çalışmalarına ilişkin yönetim kurulu üyelerine bilgilendirme sunumu, ardından toplantı gündeminin ayrıntılı olarak görüşülüp karara bağlanmasıyla sona erdi.

Toplantıya Burdur, Isparta, Antalya Valilerinin yanı sıra Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Burdur İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, Isparta İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar katıldı. BAKA Genel Sekreteri ve BAKA personelleri toplantıda hazır bulundu.

BAKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Vali Seymenoğlu toplantının açılışında yaptığı konuşmada; "Batı Akdeniz Kalkınma Ajansımızın Kasım Ayı Toplantısını yapmak için bir aradayız. BAKA bölgemizin sosyo-ekonomik kalkınmasını sağlamak üzere paydaşlarımızla birlikte katılımcı bir anlayışla çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir. Bu kapsamda bir yandan bölgenin gelişimine ilişkin plan, politika ve stratejiler hazırlanırken öte yandan tespit edilen projelerin uygulanması için hem teknik hem de finansal destek vermeye devam etmektedir. Bu bağlamda bugün gerçekleştireceğimiz 143 sayılı yönetim kurulu toplantımızın da bölgemizin sosyo ekonomik gelişmesine yönelik hususları görüşmeye devam edeceğiz. Ajans aracılığıyla kullandırdığımız sermaye, bütçe bölge istihdamını artırılmasına ve iş gücünün bölge sanayisine entekrasyonu için oldukça faydalı sonuçlar doğurmakta. Bu alanda hep beraber ziyaretlerimizde görebilmekteyiz. Bölgeler arası, iller arası, ilçeler arası dengesizliği de ortadan kaldırmayı amaçladığımız için yönetim kurulu olarak daha çok projelerin bu 3 il Burdur, Isparta ve Antalya illeri arasında dağıtımına özen gösteriyoruz. Yoksa bir ile bütçemizin tamamını kullandırmak gibi bir düşüncemiz kesinlikle yok. Zaten buna mevzuat da müsaade etmez. Ajanların kuruluş gayesi de buna zaten uygun değil. Kuruluş gayesi bölgeler arası eşitsizliği dengesizliği bazı sosyal sorumluluk da içeren projeleri desteklemeyi gerektiriyor. Elimizden geldiğince zaten ilk günden beri buna gayret ediyoruz. Projeleri buna göre yönetim kurulunda gündeme alıyoruz ve dengeli dağıtımını sağlamaya çalışıyoruz. Ardından da Ankara'da ilgili bakanlık ve ilgili genel müdürlüğün inceleme sürecinden sonra proje müracaatçılarının proje talebi yerine gelmiş oluyor. Fakat son 1 yıldır bazı projelerimizde maalesef özellikle mali artışlardan dolayı belki de projeyi hazırlarken öngöremememizden dolayı bazı projelerde sıkıntılar yaşanmakta. Daha çok kırsaldaki küçük bütçeli belediyelerin veya hizmet götürme birliklerinin ortak oldukları projelerde bunu yaşıyoruz. Bunun için bundan sonraki süreçte belki proje yaparken biraz daha ileriye yönelik rakamları belirlerken, bütçeyi belirlerken daha dikkatli ve titiz olmak gerektiğine inanıyorum. Aksi takdirde bir projenin süreci gerçekleşme aşamasına gelene kadar bir süre gerekiyor. Bu da yaklaşık bir yılı buluyor. Ama bugün de görüşeceğiz birazdan bazı projeler maalesef kaynak bulabilmiş olmamıza rağmen bazı fiyat hareketliliklerinin veya projenin hazırlanış aşamasındaki teknik eksikliklerden bütçelendirme eksikliklerinden dolayı uygulamalarında sıkıntı yaşadığımızı birazdan göreceğiz. Bunu da tartışmış olacağız. Onun için benim proje hazırlayacak olan paydaşlarımızdan 2022 yılı için mutlaka daha ayakları yere basan, bütçelemesini daha doğru yapabildiğimiz hazırlayabildiğimiz projelerle yönetim kuruluna gelmelerini temenni ediyoruz. Aksi takdirde birçok emek zaman kaybı ve belki de projelere başlanırsa da kaynak israfına yol açabileceğinin altını çizmek istiyorum.

Bu duygularla bugünkü toplantımızın, bölgemiz insanına, bölgemiz yatırımcısına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah önümüzdeki yıl da bütçemizi artırarak yeni yeni projeleri destekleme imkanını ilgili bakanlık bizlere de vermiş olur. Teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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