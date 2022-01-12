"Baka" Pigmeleri, binlerce yıllık diş bileme kültürlerini devam ettiriyor

Kamerun- Kongo sınırındaki yağmur ormanlarında yaşayan etnik grup "Baka" Pigmeleri, binlerce yıllık "diş bileme" kültürlerini ve avcı toplayıcı olarak hayatlarını sürdürüyor.

AA muhabiri, Kamerun'un doğusunda Kongo Cumhuriyeti'nin kuzeyinde yaşayan ve etnik grup olarak "Baka" diye adlandırılan Pigmelerin diş bileme törenini görüntüledi.

Dişlerini biletebilecek cesarete ulaşan her genç Pigme, geleneksel tören ile dişlerini keskinleştiriyor ve böylece kabilesi önünde cesaretini ispatlamış oluyor.

Yaklaşık 15 gün süren diş bileme işleminin son gününde tören yapılıyor.