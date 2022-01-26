BAKA, bu yıl için 2 milyon liralık destek çağrısında bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya, Burdur ve Isparta'nın kalkınmasına yönelik Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), bu yıl teknik destek programından faydalanmak isteyen yatırımcılar için 2 milyon liralık bütçe ayırdı.

BAKA'dan yapılan açıklamaya göre, bölgenin yerel aktörlerin kurumsal kapasitesini artırmak, proje, ekoturizmde hizmet kalitesi, tıbbi aromatik bitkilerde katma değer ile işletmelerin rekabetini artırmak amacıyla teknik destek programının bu yılki rakamı açıklandı. Faaliyet başına 100 bin lira destek verilecek program çerçevesinde 2 milyon liralık bir bütçe belirlendi.

Program kapsamında yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliğinden hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlanması amaçlanıyor.

Program, "Bölgedeki Yerel Aktörlerin Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Becerilerinin Geliştirilmesi ve Proje Yazma Kapasitesinin Artırılması", "Bölgede Ekoturizm Hizmet Kalitesinin Artırılması", "Bölgede Tıbbi ve Aromatik Bitkilerden Elde Edilen Katma Değerin Artırılması" ve "Bölgedeki İşletmelerin Rekabet Gücünü Artırmak Amacıyla Yönetim Danışmanlığı Hizmeti" başlıklarında gerçekleştirilecek.

Destekten faydalanmak isteyenlerin 28 Şubat'a kadar ilk başvurularını yapmaları gerekiyor.