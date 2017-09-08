Baja Rallisi'nde 2. Etap Tamamlandı

Düzce'de Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), valilik, belediyeler ve ilçe kaymakamlıklarının iş birliğiyle organize edilen Yakın Karadeniz Baja Rallisi'nin ikinci günü Cumayeri'nde yer alan Kenan Sofuoğlu pistindeki özel etapla son buldu.



Akçakoca Çuhallı Plajı'ndan start alan R1, R2, R3 ve R4 kategorilerinde mücadele eden 100 sporcu, 90 kilometrelik Çilimli ekstrem ve Melen Çayı'ndaki enduro özel etabını tamamlayıp, Cumayeri ilçesine ulaştı.



Burada yapımı devam eden Kenan Sofuoğlu Pisti'ne gelen sporcular, 1 kilometrelik özel etabı, yarışı izlemeye gelen milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun verdiği startla koştu.



Yarışları takip eden Kenan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pistin yapım aşamasının devam ettiğini, bu yarışın ise burada yapılan ilk mücadele olduğunu söyledi.



Pistin yapım aşamasının hava koşulları sebebiyle biraz uzadığını hatırlatan Kenan, "İşin aslı biz bu tarihte burada pist yarışlarını da yapmak istiyorduk. Bugün gerçekten burada güzel bir kalabalık var. Ama tabii ki bayram tatilinin olması biraz da son birkaç haftanın yağmurlu geçmesi bizi geriye attı. Buna rağmen bugün burada ralliyi yapıyoruz. Baja Rallisi Türkiye'deki motor sporlarında yapılan en büyük organizasyonlardan biri haline geldi." dedi



Rallinin yarın yapılacak 3. ayağında Cumayeri-Gölyaka etabı geçilecek.