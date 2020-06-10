BAİBÜ, Teknofest 2020'ye 4 projeyle katılıyor Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), TÜBİTAK'ın eylül ayında Gaziantep'te gerçekleştireceği Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest 2020'ye 4 iddialı projeyle katılacak.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), TÜBİTAK'ın eylül ayında Gaziantep'te gerçekleştireceği Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest 2020'ye 4 iddialı projeyle katılacak.

BAİBÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ile Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde eğitim gören öğrencilerden oluşan proje ekipleri, Dekan Prof. Dr. Ömer Özyurt ve danışmanlar Prof. Dr. Murat Pakdil, Doç. Dr. A. Osman Emiroğlu, Doktor Öğretim Üyesi Nihat Daldal ve Doktor Öğretim Üyesi Şafak Kayıkçı ile Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı'yı makamında ziyaret ederek, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı T3 Vakfı destekli yarışma projelerini tanıttı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Alişarlı, TÜBİTAK Teknofest 2020'de üniversiteyi temsil edecek olan proje ekiplerini kutladığını ifade ederek, "Özellikle TÜBİTAK bünyesinde düzenlenen yarışmalar tatlı rekabetle birlikte, gençlerimizin kendilerini deneyebilecekleri, geliştirebileceği ortamlar oluşturuyor. Yükseköğrenimlerini sürdüren ya da tamamlayan genç beyinlerimizin bu yarışlara katılımlarıyla, ülkemiz adına bilim, teknoloji ve üretime katkı sağlayan ve Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna katkıda bulunan uluslararası standartlarda nitelikli projeler yapabildiklerini görüyoruz." dedi.

Döner Kanat Kategorisinde "İstikbal"

BAİBÜ'nün ilk projesi, festivalde Döner Kanat kategorisinde yarışacak "İstikbal" adlı insansız hava aracı olacak. Kavramsal tasarım raporu TÜBİTAK'a teslim edilen İstikbal projesi, 336 takım arasından 80 puan alarak 55'inci sırada ikinci aşamaya geçmeye hak kazandı. Detaylı tasarım aşamasında olan proje, 10 Ağustos 2020 tarihine kadar tamamlanarak, TÜBİTAK yarışmalarına katılacak.

- Yeni "BAİBÜ BGM-1"

Döner Kanat kategorisinin ikinci aracı olan "BAİBÜ BGM-1" başarıyla tamamlanarak, TÜBİTAK Teknofest yarışmalarına hazır hale getirildi.

Teknoloji, Bilim ve Proje Öğrenci Topluluğu bünyesinde oluşturulan "Ötüken Roket Takımı" ise T3 Vakfı'nın düzenleyeceği roket yarışmasına Alçak İrtifa (1500 metre) kategorisine katılıyor. 10 kişiden oluşan proje ekibi, yarışmanın ön elemelerini başarıyla tamamladı.

TÜBİTAK yarışmalarında üniversiteyi başarıyla temsil eden Ayvaz Elektromobil de yarışmalara hazır.

Kaynak: AA