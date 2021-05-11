BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Alişarlı'dan İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına tepki

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Alişarlı yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in tüm dünyanın gözleri önünde, uluslararası hukukun temel ilkelerini ayaklar altına alarak, Mescid'i Aksa ve orada ibadet eden Müslümanlara, hadsizce ve fütursuzca saldırdığını kaydetti.

İsrail'in topraklarını, evlerini ve kutsal mekanları işgalcilere karşı savunan Filistinli sivillere de her türlü savaş araçlarıyla şiddet uyguladığını belirten Alişarlı, "Yaralıların tedavi edilmesini önlemekte, hastaneleri basarak yaralıları tutuklamaktadır. Son gelişme olarak, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne savaş uçaklarıyla yapılan bombardımanda çocukları ve çok sayıda insanı şehit etmiştir. Bu cürümlerin hepsi savaş suçudur, suçluların adil olarak yargılanarak hesap vermesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Kudüs ve bölgede bulunan kutsal mekanların Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu vurgulayan Alişarlı, İsrail'in, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın statüsünü değiştirmeyi hedefleyen saldırgan operasyonlarını, Filistin halkının meşru haklarını gasbetme girişimlerini ve çocuklar dahil olmak üzere masum sivilleri katletmesini şiddetle ve nefretle kınadığını ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu konuda atacağı her türlü adımı desteklediğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder