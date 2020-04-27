BAİBÜ'nün uluslararası başarısı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) nitelikli eğitimde Türkiye'de ilk 4, dünyada ilk 200 üniversite arasına girdi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) nitelikli eğitimde Türkiye'de ilk 4, dünyada ilk 200 üniversite arasına girdi.

BAİBÜ'den yapılan açıklamada, üniversitenin, yükseköğretimin Nobel'i olarak değerlendirilen ve dünyanın saygın sıralama kuruluşlarından biri olan, Londra merkezli Times Higher Education'ın (THE) "University Impact Rankings 2020", (Üniversite Etki Sıralaması-2020) adlı uluslararası derecelendirmede, "Nitelikli Eğitim" kategorisinde, büyük bir başarıya imza atarak dünya üniversitelerinde ilk 200'e girerken Türkiye'de 4. sırada yer aldığı belirtildi.

BAİBÜ'nün, "Nitelikli Eğitim" kategorisinde dünyada ilk 200, Türkiye'de 4. sırada yer alma başarısının yanı sıra,"Sağlık ve Refah" kategorisinde dünyada ilk 600'e girerken, Türkiye'de 19. sırada, "Azaltılmış Eşitsizlikler" kategorisinde dünyada ilk 300'e girerken Türkiye'de 8. sırada, "Cinsiyet Eşitliği" kategorisinde dünyada ilk 300'e girerken Türkiye'de 9. sırada yer aldığı kaydedildi.

Times Higher Education tarafından hazırlanan, Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda farklı kategorilerde yapılan Üniversite Etki Sıralamasına 85 ülkeden 766 üniversite dahil oldu. Sıralamanın birincisi Avustralya'dan Auckland Üniversitesi olurken, Türkiye'nin 37 üniversite ile Japonya ve Rusya'nın ardından sıralamaya en çok giren ülke olduğu belirtildi.

Kaynak: AA