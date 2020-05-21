BAİBÜ, kapılarını uzaktan sınava girecek öğrencilere açtı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, uzaktan öğrenim gören tüm üniversite öğrencilerine yönelik olarak, dönem sonu sınavlarında sağlıklı internet bağlantı ortamı sağlamak için merkez ve ilçe kampüslerinde bulunan bilgisayar laboratuvarlarını açıyor.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, uzaktan öğrenim gören tüm üniversite öğrencilerine yönelik olarak, dönem sonu sınavlarında sağlıklı internet bağlantı ortamı sağlamak için merkez ve ilçe kampüslerinde bulunan bilgisayar laboratuvarlarını açıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm üniversitelerde derslerin dijital imkanlar kullanılarak uzaktan eğitim ile yapılmaya başlandığı anımsatılarak, "Yükseköğretim Kurulu (YÖK) derslerin yanında 2019-2020 eğitim-öğretim bahar yarı yılı final ve bütünleme sınavlarının da uzaktan öğretim yoluyla yapılmasına karar verdi. Gerek güvenli ve hızlı internet gerekse bilgisayar imkanları sınırlı olan Bolu ili ve ilçelerinde ikamet eden BAİBÜ ya da diğer üniversite öğrencilerinin bu sınavlara sorunsuz bir şekilde girebilmelerine olanak sağlamak amacıyla, Gölköy Yerleşkesinde 4 adet bilgisayar laboratuvarı ile ilçe kampüslerimizdeki bilgisayar laboratuvarları kullanıma açılıyor." denildi.

BAİBÜ Kovid-19 Danışma ve Koordinasyon Kurulu'nda alınan karar gereği öğrencilerin bu laboratuvarları kullanırken Kovid-19 kapsamında olası bulaşmaları önlemek amacıyla alınacak önlemlerin de belirlediğinin kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda öğrenciler bilgisayar laboratuvarlarından sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum şeklinde yaralanabilecek. Oturumlar arasında bilgisayar laboratuvarları dezenfekte edilecek ve havalandırılacak. Sosyal mesafenin korunması amacıyla bilgisayar laboratuvarlarında aralıklı oturma düzeninde, iki kişi arasındaki mesafe en az 1,5 metre olacak şekilde düzenlenerek, mevcut bilgisayarların yarısı kullanıma açılacak. Bilgisayar laboratuvarlarının girişinde el dezenfektanı bulundurulacak ve öğrencilere maske temin edilecek. Bina girişlerinde ayrıca öğrencilerin vücut sıcaklığı ölçülecek ve ateşi normal seviyenin üzerinde olanlar bilgisayar laboratuvarlarına alınmayacak."

Kaynak: AA