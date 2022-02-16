BAİBÜ "dünyanın en iyi genç üniversiteleri" arasında gösterildi

BOLU (AA) - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), 2022'de geçen yılki yerini koruyarak en iyi genç üniversiteler dünya sıralamasında 401+ bandına girdi.

BAİBÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın saygın derecelendirme kuruluşlarından biri olan 2022 Times Higher Education Young University Rankings sonuçları açıklandı.

Dünyada 50 yaşın altındaki üniversiteler, temel misyonları, öğretim, araştırma, bilgi aktarımı ve uluslararası görünüm kriterleri açısından değerlendirildi.

Geçen yıl 68 bölgede 475 üniversitenin sıralandığı listede, bu yıl 74 bölgeden 539 üniversite sıralamaya girebildi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi de geçen yılki yerini koruyarak 401+ bandında yer aldı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, "Bölge ve üniversite sayısı artmasına rağmen listedeki istikrarını koruyan üniversitemiz, sıralamalardaki yerini yükseltmek için gayret göstermeye devam edecektir. Bu başarıda emeği geçen akademik ve idari personel ile öğrencilerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.