BAİBÜ "dünyanın en iyi genç üniversiteleri" arasında gösterildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BAİBÜ "dünyanın en iyi genç üniversiteleri" arasında gösterildi

AA, Ömer Ürer - Güncel
 - Güncelleme:
BAİBÜ

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), 2022'de geçen yılki yerini koruyarak en iyi genç üniversiteler dünya sıralamasında 401+ bandına girdi.

BOLU (AA) - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), 2022'de geçen yılki yerini koruyarak en iyi genç üniversiteler dünya sıralamasında 401+ bandına girdi.

BAİBÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın saygın derecelendirme kuruluşlarından biri olan 2022 Times Higher Education Young University Rankings sonuçları açıklandı.

Dünyada 50 yaşın altındaki üniversiteler, temel misyonları, öğretim, araştırma, bilgi aktarımı ve uluslararası görünüm kriterleri açısından değerlendirildi.

Geçen yıl 68 bölgede 475 üniversitenin sıralandığı listede, bu yıl 74 bölgeden 539 üniversite sıralamaya girebildi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi de geçen yılki yerini koruyarak 401+ bandında yer aldı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, "Bölge ve üniversite sayısı artmasına rağmen listedeki istikrarını koruyan üniversitemiz, sıralamalardaki yerini yükseltmek için gayret göstermeye devam edecektir. Bu başarıda emeği geçen akademik ve idari personel ile öğrencilerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Ömer Ürer - Güncel

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Üniversite, Araştırma, Bolu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title