BAİBÜ'den Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), ramazan ayının ilk cuma hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin hedef aldığı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), ramazan ayının ilk cuma hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin hedef aldığı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi.

BAİBÜ Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, devletin, kurum ve kuruluşlarının görevlerinin, toplumun huzur ve refahı için görev ve yetki alanları içerisinde sorumluluklarını yerine getirmek olduğuna vurgu yapılarak, Türkiye'nin köklü kurumlarından olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da ilgili kanunda "İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek" şeklinde bir göreve sahip olduğuna dikkat çekildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İslam'ın kural ve kaideleri içerisinde, sağlıklı toplum yapısının sağlanmasında yegane yapı taşı olan aile yapısının korunmasına dönük, evrensel ahlak ilkelerini esas alarak cuma hutbesinde yapılan açıklamaların Diyanet İşleri Başkanlığı'nın asli görev ve sorumluluklarından olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülke olarak da büyük mücadele verdiğimiz pandemi şartlarında, Diyanet İşleri Başkanlığımızın görev ve yetki alanı içerisindeki açıklamalardan yola çıkılarak, oluşturulmaya çalışılan suni gündem içerisinde, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve yüce dinimiz İslam'ı hedef alan tutum ve davranışları esefle kınıyoruz."

Kaynak: AA