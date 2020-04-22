BAİBÜ'de "60+ Tazelenme Üniversitesi" projesi
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Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Kültür Sanat

BAİBÜ'de "60+ Tazelenme Üniversitesi" projesi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) ile Ulusal Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Derneği arasında yapılan "60+ Tazelenme Üniversitesi" projesi hazırlıklarının tamamlandığı bildirildi.

22.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:28
BAİBÜ'de

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) ile Ulusal Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Derneği arasında yapılan "60+ Tazelenme Üniversitesi" projesi hazırlıklarının tamamlandığı bildirildi.

BAİBÜ'den yapılan açıklamada, üniversitenin yürüttüğü sosyal programlara bir yenisinin daha eklendiği, Ulusal Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Derneği ile yürütülecek projede üniversitenin amfi ve sınıflarının kapılarının ileri yaştaki büyüklere açılacağı, sağlıktan, beslenmeye, sosyal bilimlerden, güzel sanatlardan, felsefe ve ilahiyata kadar çeşitli bilim dallarından akademisyenlerin ders, kurs ve seminer vereceği belirtildi.

Konu hakkında ilk defa geçtiğimiz ay İzzet Baysal Huzurevi ziyaretinde Tazelenme Üniversitesi hakkında hazırlıkların sürdüğünü duyuran BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, hazırlıkların tamamlanarak, Ulusal Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Derneği ile protokol imzalanma aşamasına gelindiğini ifade etti.

Rektör Alişarlı, Anneler Üniversitede Projesi ile ev hanımlarına üniversitede bir haftalık, içeriği dopdolu ve yararlı bir eğitim fırsatını üç yıldır sunduklarını hatırlatarak, "Başarıyla devam eden bu sosyal projemizi daha da geliştirerek, belli bir yaşın üzerindeki büyüklerimize de aynı fırsatları vermek istiyoruz. Tazelenme Üniversitesi Projesi ile değerli büyüklerimizi de üniversitemizde bir hafta ağırlamak istiyoruz." dedi.

BAİBÜ ile Ulusal Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Derneği arasında hazırlanan 60+ Tazelenme Üniversitesi projesi için önümüzdeki günlerde protokol töreni düzenleneceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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